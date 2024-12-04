Советник президента Южной Кореи по нацбезопасности подал в отставку

Советник президента Южной Кореи по нацбезопасности Син Вон Сик подал в отставку

Советник президента Южной Кореи Юн Сок Ёля по нацбезопасности Син Вон Сик подал в отставку, пишет агентство Ёнхап.

Отмечается, что сотрудники администрации Юн Сок Ёля массово выразили желание уйти в отставку на фоне введения военного положения в государстве, которое продлилось менее шести часов. Речь идет о старших советниках и сотрудниках секретариата.

3 декабря глава государства объявил в Республике Корея военное положение. Он обвинил оппозицию в намерении совершить государственный переворот и «свергнуть власть в пользу КНДР», после чего приказал армии войти в столицу и заблокировать парламент.

Позже политик заявил об отзыве военных и скорой отмене военного положения. Юн Сок Ёль подчеркнул, что оформит отмену военного положения в ходе следующего заседания правительства.