Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:37, 4 декабря 2024Мир

Советник президента Южной Кореи по нацбезопасности подал в отставку

Советник президента Южной Кореи по нацбезопасности Син Вон Сик подал в отставку
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

Советник президента Южной Кореи Юн Сок Ёля по нацбезопасности Син Вон Сик подал в отставку, пишет агентство Ёнхап.

Отмечается, что сотрудники администрации Юн Сок Ёля массово выразили желание уйти в отставку на фоне введения военного положения в государстве, которое продлилось менее шести часов. Речь идет о старших советниках и сотрудниках секретариата.

3 декабря глава государства объявил в Республике Корея военное положение. Он обвинил оппозицию в намерении совершить государственный переворот и «свергнуть власть в пользу КНДР», после чего приказал армии войти в столицу и заблокировать парламент.

Позже политик заявил об отзыве военных и скорой отмене военного положения. Юн Сок Ёль подчеркнул, что оформит отмену военного положения в ходе следующего заседания правительства.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Карлсон анонсировал скорый выход его интервью с Лавровым

      Россиянка описала школу в США фразой «шок-контент»

      Ермак встретится со спецпосланником Трампа по Украине

      Мужчины перечислили удивляющие их стереотипы о сексуальности

      В Евросоюзе сообщили о рекордно низкой рождаемости в 2023 году

      Ученые предупредили о наступлении «зловещей эпохи»

      Крокодил утащил мывшего лодку мужчину

      Предсказано будущее цен на авто в России

      На Украине мобилизовали пациента психдиспансера с множеством судимостей

      Советник президента Южной Кореи по нацбезопасности подал в отставку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше