Стало известно о грозящей режиссеру Александру Митте ампутации

Shot: врачи могут ампутировать режиссеру Александру Митте стопу

91-летнему российскому режиссеру Александру Митте, работавшему над фильмами «Таежный роман» и «Экипаж», грозит ампутация стопы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, у кинематографиста, который больше года находится в лежачем положении и не может разговаривать, диагностировали сухой некроз на пятке. Отмечается, что врачи ввели Митте препараты, которые снижают риск развития некроза. Омертвение тканей может привести к различным осложнениям, в том числе ампутации стопы, уточняет канал.

Ранее сообщалось, что Александра Митту признали неизлечимо больным и присвоили ему паллиативный статус.