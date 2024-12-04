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09:41, 4 декабря 2024Культура

Стало известно о грозящей режиссеру Александру Митте ампутации

Shot: врачи могут ампутировать режиссеру Александру Митте стопу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

91-летнему российскому режиссеру Александру Митте, работавшему над фильмами «Таежный роман» и «Экипаж», грозит ампутация стопы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, у кинематографиста, который больше года находится в лежачем положении и не может разговаривать, диагностировали сухой некроз на пятке. Отмечается, что врачи ввели Митте препараты, которые снижают риск развития некроза. Омертвение тканей может привести к различным осложнениям, в том числе ампутации стопы, уточняет канал.

Ранее сообщалось, что Александра Митту признали неизлечимо больным и присвоили ему паллиативный статус.

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