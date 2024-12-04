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00:15, 4 декабря 2024Спорт

Стало известно о сбросе Овечкиным 15 килограммов перед подготовкой к сезону

RG: хоккеист Овечкин похудел на 15 килограммов во время подготовки к сезону
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stephen R. Sylvanie / Reuters

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин похудел на 15 килограммов во время подготовки к сезону-2024/2025. Об этом сообщает RG со ссылкой на окружение спортсмена.

По информации источника, хоккеист провел летний отпуск в Турции с друзьями и к окончанию отдыха весил 117 килограммов.
При этом за два-три месяца он привел себя в форму и похудел до 102 килограммов.

2 декабря Овечкин принял участие в утренней тренировке «Вашингтона». До этого 19 ноября он получил перелом ноги во время матча регулярного чемпионата с «Ютой». Ожидалось, что нападающий пропустит минимум четыре недели. Это рекордный срок за 20 сезонов россиянина в лиге.

Овечкин довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 868. До рекорда канадца Уэйна Гретцки ему остается 26 шайб.

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