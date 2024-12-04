Стало известно о смерти ушедшего на СВО военного комиссара

Глава Ялуторовска сообщил о смерти тюменского военного комиссара на СВО

Глава Ялуторовска Вячеслав Смелик сообщил о смерти военного комиссара из Тюменской области Родиона Хабарова в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом стало известно из публикации чиновника во «ВКонтакте».

По словам Смелика, Хабаров ушел на СВО осенью 2024 года втайне от своих сослуживцев, решение он «не афишировал, ушел без проводов и речей».

Утром 3 декабря Хабаров получил ранение при выполнении боевого задания, спасти его не удалось.

Военный учился в Тихоокеанском высшем военном училище имени Макарова во Владивостоке, 20 лет служил в штабе Восточного военного округа, после чего переехал в Ялуторовск.

Время и дату прощания с военным комиссаром пока не назначили.

Ранее губернатор Сахалинской области сообщил о смерти на СВО сразу семерых жителей региона — шестерых рядовых и старшем прапорщике.

