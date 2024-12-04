Туристка получила штраф в 700 тысяч рублей за осквернение скал в США

Daily Mail: туристка вырезала инициалы на древних петроглифах в США

Туристка из Юты осквернила древние петроглифы на скалах в США и была оштрафована на семь тысяч долларов (731 тысяча рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, инцидент произошел на дороге на границе Юты и Аризоны 23 ноября. Очевидцы запечатлели на фото, как Даниэла Ганассим Эриксен и еще один мужчина стояли у скал. Девушка, одетая в розовую кофту, вырезала инициалы на наскальных рисунках коренных американцев.

box#3813955

Правоохранители объявили вознаграждение в размере тысячи долларов (104 тысячи рублей) за информацию о вандалах. Вскоре их удалось опознать и поймать — в настоящее время Эриксен и ее друг содержатся в исправительном учреждении.

Ранее британский турист нацарапал свои инициалы и инициалы дочерей на стене древнего здания в полуразрушенном городе Помпеи у подножия Везувия в Италии и попался. 37-летний иностранец вырезал тупым предметом пять надписей на стене Дома весталок — жриц-девственниц богини Весты.