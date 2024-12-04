В Кемерово уборщица избила беременную в торговом центре

В Кемерово уборщица избила беременную россиянку в торговом центре. Пострадавшей потребовалась помощь медиков, пишет «Комсомольская правда».

Со слов пострадавшей, она зашла в туалет, когда там велась уборка, но уборщица стала прогонять ее из санитарной комнаты. Беременная посетительница вышла из туалета, громко хлопнув дверью, после чего сотрудница торгового центра якобы набросилась на нее с кулаками, ударила по лицу и вырвала клок волос.

В доказательство своих слов потерпевшая выложила в соцсети кадры, где она держит в руках вырванные волосы, а на ее лице видны следы крови. Россиянка находится на девятом месяце беременности, сейчас она проходит медицинское обследование. Полиция и Следственный комитет проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее в Москве прохожий избил беременную после того, как та сделала ему замечание в ответ на небрежное обращение в ее адрес.

