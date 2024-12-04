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06:46, 4 декабря 2024Из жизни

В Европе разрешили охотиться на волков после нападения на пони фон дер Ляйен

В ЕС понизили охранный статус волков после нападения на пони фон дер Ляйен
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Eric Gaillard EG / ABP / Reuters

В Евросоюзе с марта 2025 года будет открыта охота на волков. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

В настоящее время этих хищников можно отстреливать, только если они представляют угрозу для людей или домашнего скота. 3 декабря постоянный комитет Бернской конвенции об охране дикой природы учел выросшую популяцию волков в природе и понизил их статус со «строго охраняемых» до «охраняемых».

В июле 2023 года с соответствующим предложением обратилась глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Как отмечал обозреватель Bild Ханс-Йорг Фелевальд, призыв главы ЕК может быть связан с ее желанием «отомстить за любимого пони» по кличке Долли, на которого в сентябре 2022 года напал волк, ночью проникший на территорию семейного поместья политика.

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