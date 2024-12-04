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02:43, 4 декабря 2024Интернет и СМИ

В Германии заявили о невозможности Зеленского определиться с союзниками

Bild: Зеленский не может определиться с союзниками на фоне избрания Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский не может определиться с союзниками на фоне избрания президентом США Дональда Трампа. Об этом пишет немецкая газета Bild.

Политик рассчитывает на поддержку канцлера Германии Олафа Шольца и воздерживается от критических заявлений, говорится в материале.

«Незадолго до инаугурации Трампа Зеленский не может выбрать себе союзников и избегает резкой критики в адрес Шольца», — отмечает издание.

2 декабря Шольц прибыл с визитом в Киев, где встретился с Зеленским. Это его второй визит за 2,5 года. Перед этим немецкий политик анонсировал выделение Киеву вооружений на 650 миллионов евро.

Как сообщала газета Bild, канцлер планировал поездку на Украину после выборов в США и до вступления в должность избранного американского президента Дональда Трампа. Он намерен узнать, на что готов украинский лидер ради завершения конфликта.

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