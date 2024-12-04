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13:37, 4 декабря 2024Россия

В Госдуме назвали ЕГЭ контузией и травмой для России

Зюганов назвал ЕГЭ контузией и травмой, которая будет заживать 20 лет
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) нанес России контузию и травму, которая будет заживать 20 лет. Такое мнение выразил глава КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов, чьи слова приводит Telegram-канал Ura.ru.

По мнению парламентария, внедрение в страну Болонской системы образования и ЕГЭ — худшее, что можно было придумать.

«Если вы взорвете образование, которое готовит новое поколение, вы взорвете целое поколение. Контузия и травма на 20 лет минимум. Никак из этой колеи не могут выскочить», — сказал лидер коммунистов.

Ранее Госдума в ходе пленарного заседания рассмотрела и отклонила законопроект об отмене обязательной сдачи Единого государственного экзамена. Авторы инициативы предлагали дать одиннадцатиклассникам право выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами.

В своем заключении комитет нижней палаты парламента по просвещению подчеркнул, что нынешний порядок проведения итоговой аттестации гарантирует единый подход к проверке знаний школьников и качества их подготовки в различных регионах России.

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