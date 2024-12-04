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00:52, 4 декабря 2024Экономика

В России отказались ужесточать требования к ввозу холодильников

РБК: власти в России решили отказаться от новых требований к ввозу холодильников
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: nrd / Unsplash

Федеральная таможенная служба (ФТС) решила отказаться от ужесточения требований по ввозу на территорию России продукции с хладагентами. Об этом пишет РБК.

В соответствии с письмом Минприроды, разрешительный порядок ввоза продукции с хладагентами требовался не только для моновеществ, но и смесей, до этого не требовавших обязательного лицензирования. После этого участники рынка сообщили о возможных проблемах с поставками кондиционеров и холодильников.

«ФТС России принято решение о признании не подлежащим к применению письма [Минприроды РФ] (...). Ввоз указанного оборудования может быть осуществлен без разрешительных документов», — указали в таможенной службе.

Ранее о повышении цен на товары ретейлеров предупредили крупные зарубежные и российские производители бытовой техники, такие как Beko, Tefal, Kuppersberg и другие.

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