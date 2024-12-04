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21:46, 4 декабря 2024Мир

В России заявили о готовности рассмотреть предложения Трампа по Украине

Рябков заявил, что Россия готова рассмотреть предложения Трампа по Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетПрезидентские выборы в США
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва готова рассмотреть предложения избранного президента США Дональда Трампа по Украине, однако не поступится национальными интересами. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.

«Когда этот момент наступит и к нам придут с идеями, мы будем готовы. Мы обязательно изучим их внимательно. Но будьте уверены — не в ущерб базовым элементам нашей официальной позиции», — заявил он.

Дипломат также отметил, что на данный момент у России не было прямых контактов с избранным американским лидером и его командой на тему его комментариев о прекращении украинского конфликта за 24 часа.

До президентских выборов в США Трамп неоднократно обещал, что остановит боевые действия на Украине «в течение 24 часов» в случае своей победы. Он, в частности, говорил, что «хорошо знает» российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского, поэтому урегулирует кризис еще до инаугурации в январе 2025 года.

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