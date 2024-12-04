Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:28, 4 декабря 2024Россия

В России заявили о насильной эвакуации ВСУ жителей Курской области на Украину

Депутат ГД Кузнецова: ВСУ насильно вывозили жителей Курской области на Украину
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) насильно вывозили жителей Курской области на Украину. Об этом заявила депутат Госдумы Анна Кузнецова, передает ТАСС.

«Это, конечно, по сути, было похищение наших граждан и вывоз их, насильственный вывоз [на Украину]», — обозначила Кузнецова.

Парламентарий сообщила, что ей известно о насильственном вывозе, в том числе детей. По ее словам, на территории Украины узаконена эвакуация детей принудительным способом, что «отражено в постановлении кабмина страны». Депутат призвала проанализировать в международной правовой системе правомочность существования такого решения.

«Фашисты, они не отличаются в зависимости от территории. Рука вражеская одинаково бьет, поэтому нужно будет внимательно, очень точно подойти к изучению тех преступлений, которые совершены на территории Курской области», — заключила Кузнецова.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщал, что ВСУ насильно вывозили мужчин из Курской области на территорию Украины.

В конце ноября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о вернувшихся домой курянах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Советники Трампа предложили ему план по Украине. Киев и ЕС категорически против одного пункта

      В России назвали главную помеху урегулирования украинского конфликта

      Ключевой ставке предсказали рост до 23 процентов и снижение через год

      Дочь Алсу обратилась к отцу в соцсетях

      Потолок рухнул на четырехмесячного ребенка в российском городе

      Звезда Comedy Club назвал Таиланд «адом во всем» и посочувствовал эмигрантам из России

      Россиян предупредили о риске схода лавин на двух горнолыжных курортах страны

      Первая ракетка мира рассказал о влиянии Медведева на его карьеру

      Жители российского города пострадали при атаке ВСУ с воздуха

      Меркель оценила извинения Путина после эпизода с лабрадором Кони в 2007 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше