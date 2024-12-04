В России заявили о насильной эвакуации ВСУ жителей Курской области на Украину

Вооруженные силы Украины (ВСУ) насильно вывозили жителей Курской области на Украину. Об этом заявила депутат Госдумы Анна Кузнецова, передает ТАСС.
«Это, конечно, по сути, было похищение наших граждан и вывоз их, насильственный вывоз [на Украину]», — обозначила Кузнецова.
Парламентарий сообщила, что ей известно о насильственном вывозе, в том числе детей. По ее словам, на территории Украины узаконена эвакуация детей принудительным способом, что «отражено в постановлении кабмина страны». Депутат призвала проанализировать в международной правовой системе правомочность существования такого решения.
«Фашисты, они не отличаются в зависимости от территории. Рука вражеская одинаково бьет, поэтому нужно будет внимательно, очень точно подойти к изучению тех преступлений, которые совершены на территории Курской области», — заключила Кузнецова.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщал, что ВСУ насильно вывозили мужчин из Курской области на территорию Украины.
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