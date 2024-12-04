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22:50, 4 декабря 2024Интернет и СМИ

В Венгрии осудили блокировку RT в Европе

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал блокировку RT в Европе двойными стандартами
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Блокировка вещания телеканала RT в Европе является проявлением двойных стандартов и лицемерия. Так произошедшее назвал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью RT.

«Конечно, это двойные стандарты и лицемерие. Те европейцы, которые любят всех поучать, любят ссылаться на определенные ценности, среди которых свобода слова и свобода СМИ, опираясь именно на эти принципы, они обычно нападают на других», — сказал Сиярто.

Он также выразил надежду, что в ближайшее время антироссийские санкции будут отменены.

Вещание телеканала RT на территории Евросоюза было запрещено в феврале 2022 года. «Когда высказываются альтернативные мнения о конфликте на Украине, его истинные причины, то их не выслушивают и не обсуждают», — прокомментировал это решение ирландский журналист и предприниматель Чей Боуз.

13 сентября власти США ввели санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня», куда входят РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Также ограничения коснулись главы медиагруппы, журналиста Дмитрия Киселева. Министерство финансов страны предупредило о необходимости прекратить все финансовые операции с медиаобъединением до 13 ноября.

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