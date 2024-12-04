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05:45, 4 декабря 2024Мир

В Венгрии сочли вступление НАТО в конфликт на Украине красной линией самого альянса

Сийярто: вступление НАТО в конфликт на Украине является красной линией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Петер Сийярто

Петер Сийярто . Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает вступление НАТО в конфликт на Украине красной линией, которую обозначил сам альянс. Об этом он заявил после заседания министров иностранных дел блока, трансляция велась в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он подчеркнул, что красные линии действительно существуют, часть из них была проведена на такой же встрече глав МИД НАТО 2,5 года назад.

«Одна красная линия как раз заключалась в том, что НАТО не может стать участником этого конфликта. А сейчас мы отмечаем много противоположных позиций», — сказал Сийярто.

Он добавил, что Венгрия ставит целью не допустить пересечения этих линий в ближайшие полтора месяца, предшествующие инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. По словам министра, важно, чтобы в этот период не произошло вообще ничего такого, что может поставить под угрозу установление мира на Украине.

2 декабря Сийярто прибыл с официальным визитом в Москву в рамках мирной инициативы Будапешта по урегулированию конфликта на Украине. После встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве политик выразил надежду на то, что эти переговоры помогут установлению мира на Украине.

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