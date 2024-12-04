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10:33, 4 декабря 2024Мир

В Южной Корее распустили Командование военным положением

Yonhap: Командование военным положением Южной Кореи распущено
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Командование военным положением, организованное сразу после введения соответствующего указа президента страны Юн Сок Ёля, на настоящий момент распущено. Об этом со ссылкой на военных сообщает агентство Yonhap.

«Организованное в Вооруженных силах [Южной Кореи] Командование военным положением было расформировано вместе заявлением президента Юна [об отмене военного положения]», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что события, связанные с введением в Южной Корее военного положения, отражают то, что она является непредсказуемой страной с точки зрения стабильности, в этих условиях КНДР не зря беспокоится о своей безопасности.

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