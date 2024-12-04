В Южной Корее распустили Командование военным положением

Командование военным положением, организованное сразу после введения соответствующего указа президента страны Юн Сок Ёля, на настоящий момент распущено. Об этом со ссылкой на военных сообщает агентство Yonhap.
«Организованное в Вооруженных силах [Южной Кореи] Командование военным положением было расформировано вместе заявлением президента Юна [об отмене военного положения]», — говорится в сообщении.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что события, связанные с введением в Южной Корее военного положения, отражают то, что она является непредсказуемой страной с точки зрения стабильности, в этих условиях КНДР не зря беспокоится о своей безопасности.