Захарова в двух словах описала Южную Корею

Захарова: Южная Корея является непредсказуемой страной, КНДР беспокоится не зря

События, связанные с введением в Южной Корее военного положения, отражают то, что она является непредсказуемой страной с точки зрения стабильности, в этих условиях КНДР не зря беспокоится о своей безопасности. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«На мой взгляд, многие поняли, почему КНДР и почему Пхеньян так озабочены своей безопасностью. Да потому что когда они видят, что за пару часов страна из заявленной демократии может превратиться в абсолютный хаос с танками на улицах, захватами парламента, противостоянием людей, каким-то силовыми приемами. С таким соседом непредсказуемым или, наоборот, предсказуемым с точки зрения нестабильности стоит заняться вопросами своей безопасности», — объяснила она.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль обвинил парламентскую оппозицию в намерении совершить государственный переворот и «свергнуть власть в пользу КНДР», после чего приказал военным войти в столицу и заблокировать парламент. Депутаты отстояли здание во время штурма и проголосовали за отмену военного положения.

