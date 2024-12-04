Захарова оценила воспоминания в мемуарах Меркель о Зеленском

Захарова про мемуары Меркель о «нарциссе» Зеленском: это лишь начало откровений

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в мемуарах шокировала поклонников президента Украины Владимира Зеленского впечатлениями о нем. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат привела цитату, где Меркель назвала украинского лидера «нарциссичным и несдержанным человеком, который может развязать войну для удовлетворения своих амбиций». Захарова задалась вопросом, почему при многолетнем руководителе Германии, имевшей большой вес в НАТО и Евросоюзе, которая «видела и понимала, с кем имеет дело», Зеленского «сделали буквально героем новой западной идеологемы».

«Это похоже на исповедь того, как они привели монстра, взрастили, ввели во властные коридоры, и что они сотворили с Украиной и ее народом», — подчеркнула представитель МИД.

По словам Захаровой, слова Меркель не похожи на покаяние, а являются «попыткой переложить свою ответственность с себя на других».

Ранее Захарова заявила, что в руководстве НАТО не понимают, что говорили их предшественники, и риторика альянса представляет собой какофонию. Так дипломат прокомментировала слова генсека НАТО Марка Рютте о необходимости поставок Киеву вооружений.