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13:18, 5 декабря 2024Ценности

Анджелину Джоли высмеяли за наряд с тапками на платформе со словами «обувь для жуков»

Екатерина Ештокина

Фото: Christopher Peterson / Splash News / Legion-Media

Американскую актрису и модель Анджелину Джоли высмеяли за наряд со словами «обувь для жуков». Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

49-летняя знаменитость попала в объективы папарацци во время прогулки в Нью-Йорке. Джоли была одета в черную облегающую юбку длины миди, топ и серый удлиненный кардиган. В качестве обуви она выбрала черные тапки Celine на платформе.

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Пользователи сети оценили образ Джоли в комментариях под материалом. «Жуткий тренд», «Это не модные туфли, это уродливые туфли, и такую ​​обувь можно носить для праздного и легкомысленного образа жизни. Женщины, которые работают, их не носят», «Ужасная обувь», «Ужас. Ненавижу эти башмаки, в них даже ноги согнуть нельзя», — возмутились они.

В ноябре Джоли в облегающем наряде с декольте снялась для Vogue. 49-летняя знаменитость приняла участие в съемке номера, посвященного кинокартине «Мария».

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