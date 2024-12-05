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11:53, 5 декабря 2024Бывший СССР

Армия России начала прорыв ВСУ в районе Красноармейска

«Иди и смотри»: Российская армия начала продвижение к Красноармейску
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская армия начала продвижение к Красноармейску (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР). Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на военнослужащего Вооруженных сил (ВС) России.

Сообщается, что российские войска уже находятся в пригороде Красноармейска, в поселке Шевченко. Российский военнослужащий также заявил о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдерживать наступление с помощью беспилотников.

О других подробностях не сообщается.

Ранее сообщалось о помощи Танк Т-72Б3 группировки войск «Центр» с подбитой башней в прорыве оборону ВСУ на красноармейском направлении. Экипаж также выполнял боевые задачи по прикрытию штурмовых подразделений российских войск.

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