Бродячие собаки напали на туристку в Таиланде и терзали ее пять минут

Khaosod: туристка подверглась нападению бродячих собак в Таиланде

Туристка подверглась нападению стаи бродячих собак на острове Мук в Таиланде. Подробности сообщило издание Khaosod.

30-летняя уроженка Таиланда, которая замужем за россиянином, приехала отдыхать на курорт и 3 декабря пошла гулять по пляжу. Сначала к ней приблизилась одна собака, а после ее лай привлек еще пять-шесть животных.

Стая напала на женщину и терзала ее около пяти минут, прежде чем ей на помощь пришли местные жители. Пострадавшую доставили в больницу с множественными ранами на руках и ногах, всего она получила больше 10 укусов.

В октябре в Австралии собака динго укусила туристку, когда та пошла испражниться в укромном месте на пляже. Животное погналось за женщиной и оставило ей рану на бедре.