Движение на МКАД в Москве оказалось парализовано из-за крупного ДТП

Агентство «Москва»: МКАД частично перекрыли из-за массовой аварии

В Москве движение на МКАД оказалось частично парализовано из-за крупной аварии. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

Уточняется, что массовое ДТП произошло 108-м километре МКАД в районе развязки с шоссе Энтузиастов. Авария случилась на внешней стороне кольцевой автомобильной дороги с участием пяти машин. Согласно предварительным данным, в результате пострадали пять человек. Информация об их состоянии не уточняется.

Несколькими днями ранее в Хорошевском районе Москвы произошла массовая авария, в которой, по неофициальным данным, столкнулись автобус и 16 автомобилей. ДТП случилось на дублере Ленинградского шоссе и попало на видео. Госавтоинспекция Москвы сообщила о повреждении «нескольких транспортных средств».