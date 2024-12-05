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16:43, 5 декабря 2024Экономика

Россиянам назвали простые способы начать экономить

Магистр экономики Макаров: начать экономить поможет контроль расходов
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Научиться экономить — первый шаг к финансовой стабильности и достижению целей, рассказал магистр экономики, финансовый обозреватель Никита Макаров. В беседе с «Лентой.ру» он назвал простые и действенные способы, которые могут в этом помочь.

В первую очередь эксперт посоветовал начать с контроля своих доходов и расходов, указав, что для этого есть множество инструментов, в том числе встроенных в банковские приложения.

«Сперва эти действия могут показаться непривычными, но в дальнейшем, особенно при планировании крупных трат (отпуск, покупка техники, недвижимости, обучение детей), такой систематический контроль может значительно облегчить жизнь», — заверил он.

Даже если пока не получается полностью контролировать доходы и расходы, можно начать с малого — выработать привычку копить деньги, обратил внимание Макаров. Для этого он рекомендовал взять за правило откладывать с каждой зарплаты небольшую сумму, например, 10 процентов.

«Если это кажется слишком сложным, начните с комфортной для вас суммы — пяти тысяч рублей, трех тысяч или даже меньше. Главное — начать и сформировать полезную привычку», — обозначил собеседник «Ленты.ру».

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Для этих средств Макаров предложил открыть накопительный счет или пополняемый вклад в банке, желательно не в том, где человек получает зарплату — так психологически сложнее снимать отложенные деньги. Чтобы усложнить доступ к деньгам, можно выбрать банк поменьше, обозначил он, напомнив, что суммы вкладчиков до 1,4 миллиона рублей застрахованы государством. По словам эксперта, важно выбирать вклад с длительным сроком и понимать, что его досрочное закрытие приведет к потере накопленных процентов. А написание заявления для снятия средств создаст дополнительный барьер.

«Со временем оба процесса стабилизируются, и вы начнете лучше контролировать свои финансы. Вы лучше поймете структуру своих расходов и сможете избавиться от лишних трат. Например, если вы курите или выпиваете по чашке кофе в день, то, отказавшись от этой привычки, сможете откладывать по 200 рублей ежедневно. За 30 дней это составит 6 тысяч рублей, которые можно внести на ваш пополняемый вклад. За год эта сумма составит уже 72 тысячи рублей, которые можно потратить, например, на отпуск», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Выработав эти две полезные привычки, вы сможете обратить внимание не только на расходы, но и на доходы. Задумаетесь о том, как увеличить свой заработок: найти более высокооплачиваемую работу или подработку. Это позволит откладывать больше, а с увеличением суммы в дальнейшем появится желание изучать более сложные инвестиционные инструменты

Никита Макаровфинансовый обозреватель

Ранее опрос показал, что более чем у трети россиян (39 процентов) совсем нет сбережений: кто-то получает слишком мало, чтобы откладывать, а другие стараются все заработанное тратить сразу.

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