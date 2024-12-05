Экс-мэра российского города осудили за незаконное управление частной строительной фирмой

В Чувашии суд приговорил экс-мэра Новочебоксарска Пулатова к 5 годам условно

В Чувашии суд приговорил бывшего мэра Новочебоксарска Дмитрия Пулатова к пяти годам лишения свободы условно за незаконное управление частной строительной фирмой. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону Евгения Кузнецова.

Экс-мэра также оштрафовали на 100 тысяч рублей. Суд наложил арест на имущество осужденного на сумму более 13 миллионов рублей. Бывшего чиновника признали виновным по статьям 286 («Превышение должностных полномочий») и 289 («Незаконное участие в предпринимательской деятельности») УК РФ.

По версии следствия, в период с августа 2021 года по октябрь 2023 года Пулатов незаконно участвовал в управлении одной из строительных компаний республики. Он оказывал ей покровительство, в частности, не препятствовал ее незаконным победам и предоставлял необоснованные льготы и привилегии. В результате общая сумма контрактов, заключенных с фирмой, превысила более 150 миллионов рублей. Тогда еще мэр получал от всего этого доходы.

Ранее сообщалось, что в Башкирии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Салавата Игоря Миронова, который по заведомо невыгодным соглашениям передал системы электросетевого хозяйства города.

