На Западе оценили негативные последствия отставки премьера Франции

NYT: отставка кабинета Барнье ведет к политическому хаосу и кризису во Франции

Отставка кабинета министров премьера Мишеля Барнье после вынесения ему вотума недоверия неизбежно ведет к политическому кризису и хаосу исполнительной власти во Франции. Об этом заявили обозреватели американской газеты The New York Times (NYT).

«Францию теперь ждет длительный период нестабильности, как и после парламентских выборов. Елисейский дворец заявил, что в четверг в восемь вечера по местному времени [президент страны Эммануэль] Макрон обратится к нации», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон принял прошение Барнье об отставке после вынесения парламентом вотума недоверия. Кроме того, французский лидер попросил Барнье и его правительство временно остаться на посту до тех пор, пока не будет назначен новый премьер-министр страны.