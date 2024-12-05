Описаны контуры возможной сделки Трампа с Европой

Bloomberg: Трамп может заключить с ЕС хорошую сделку и избежать торговой войны

Перспективы торговой войны США и Евросоюза в период президентства Дональда Трампа выглядят угрожающими, однако будущий глава Белого дома может заключить действительно хорошую сделку с Брюсселем. Контуры такого соглашения описал колумнист Bloomberg Хал Брэндс.

По его мнению, для этого Европа должна будет установить гораздо более высокий уровень оборонных расходов, например, не два, а три процента от ВВП, причем с достижением этой цели в конкретные и не очень отдаленные сроки.

Для этого, как отмечается, европейские страны могут сосредоточиться на отражении потенциально враждебных действий России на восточном фронте Европы, для чего необходимо нарастить производство танков, артиллерии и тактической авиации.

Также ЕС может более тесно сотрудничать с США в вопросе китайской угрозы — ограничить инвестиции в высокотехнологичный экспорт Китая и не передавать наиболее чувствительные технологии. В обмен на это Трамп мог бы поддержать долгосрочную американо-европейскую программу поддержки Украины и представить ей значимые гарантии безопасности.

Брэндс признает, что такая сделка не решит всех проблем, но позволит сгладить особо острые противоречия стран западного мира и сделает их более эффективными. Впрочем, добавляет он, самому политику придется преодолеть инстинктивную неприязнь к Европе и устоять перед искушением оказать поддержку европейским популистам, таким как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, для которого Китай и Россия скорее союзники, а не враги.

Помочь пойти вопреки собственным заявлениям Трампу может разве что собственная непоследовательность, которую можно назвать самой характерной его чертой. Другая проблема лежит в слабости европейских институтов, потому что на фоне внутренних проблем во многих странах им будет сложно выработать согласованную политику.

Ранее издание Financial Times выяснило, что Евросоюз намерен налаживать отношения с Трампом за счет покупки большего количества товаров, произведенных в США, в том числе вооружений.