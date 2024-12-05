Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:47, 5 декабря 2024Экономика

Описаны контуры возможной сделки Трампа с Европой

Bloomberg: Трамп может заключить с ЕС хорошую сделку и избежать торговой войны
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Alex Brandon / AP

Перспективы торговой войны США и Евросоюза в период президентства Дональда Трампа выглядят угрожающими, однако будущий глава Белого дома может заключить действительно хорошую сделку с Брюсселем. Контуры такого соглашения описал колумнист Bloomberg Хал Брэндс.

По его мнению, для этого Европа должна будет установить гораздо более высокий уровень оборонных расходов, например, не два, а три процента от ВВП, причем с достижением этой цели в конкретные и не очень отдаленные сроки.

Для этого, как отмечается, европейские страны могут сосредоточиться на отражении потенциально враждебных действий России на восточном фронте Европы, для чего необходимо нарастить производство танков, артиллерии и тактической авиации.

Также ЕС может более тесно сотрудничать с США в вопросе китайской угрозы — ограничить инвестиции в высокотехнологичный экспорт Китая и не передавать наиболее чувствительные технологии. В обмен на это Трамп мог бы поддержать долгосрочную американо-европейскую программу поддержки Украины и представить ей значимые гарантии безопасности.

Материалы по теме:
Биография Дональда Трампа. Как строительный магнат стал президентом США вопреки скандалам и плохой репутации?
Биография Дональда Трампа.Как строительный магнат стал президентом США вопреки скандалам и плохой репутации?
28 мая 2024
«Это вызовет шок в системе» Как Илон Маск помог Трампу стать президентом США и чем миллиардер займется в Белом доме?
«Это вызовет шок в системе»Как Илон Маск помог Трампу стать президентом США и чем миллиардер займется в Белом доме?
15 ноября 2024

Брэндс признает, что такая сделка не решит всех проблем, но позволит сгладить особо острые противоречия стран западного мира и сделает их более эффективными. Впрочем, добавляет он, самому политику придется преодолеть инстинктивную неприязнь к Европе и устоять перед искушением оказать поддержку европейским популистам, таким как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, для которого Китай и Россия скорее союзники, а не враги.

Помочь пойти вопреки собственным заявлениям Трампу может разве что собственная непоследовательность, которую можно назвать самой характерной его чертой. Другая проблема лежит в слабости европейских институтов, потому что на фоне внутренних проблем во многих странах им будет сложно выработать согласованную политику.

Ранее издание Financial Times выяснило, что Евросоюз намерен налаживать отношения с Трампом за счет покупки большего количества товаров, произведенных в США, в том числе вооружений.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Член СПЧ прокомментировала критику Кадырова в адрес Бастрыкина и Колокольцева

      Маленьким квартирам предрекли подорожание

      Раскрыт срок запуска прямых рейсов в еще одну страну Ближнего Востока

      Пленный рассказал о нежелании ВСУ эвакуировать тела военных

      В России учитель избил школьника линейкой и попал на видео

      Посол Мальты раскрыл причину аннулирования визы Захаровой

      В России раскрыли цель договора о гарантиях безопасности с Белоруссией

      Несколько дворов в подмосковном городе залило кипятком

      Семья Невзорова лишилась пентхауса в Санкт-Петербурге

      Европа перенесла запуск ракеты Vega C

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше