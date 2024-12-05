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18:09, 5 декабря 2024Россия

Минобороны показало кадры работы истребителей Су-35С в Курской области

Минобороны России показало кадры с работой истребителей Су-35С в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Минобороны России показало видео с работой истребителей Су-35С в Курской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале ТАСС.

«Истребители Су-35С выполнили воздушное прикрытие самолетов и вертолетов в приграничных районах Курской области», — говорится в сообщении.

Видео оборонного ведомства начинается с момента взлета истребителя. Затем с нескольких камер можно наблюдать пролет воздушных суден, а также моменты из кабины пилота.

Ранее блогер Юрий Подоляка заявил, что на курском направлении начался военный «движ», в регионе идут очень упорные бои. Он добавил, что масштаб операции в регионе ему неизвестен. Источник информации блогер также не уточнил.

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