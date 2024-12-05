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15:26, 5 декабря 2024Россия

Минобороны раскрыло новые подробности боев в Курской области

Минобороны России заявило об ударах по 11 бригадам ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска за сутки ударили по 11 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Эти и другие подробности боев в регионе журналистам сообщили в Минобороны России.

Бои проходили в районах населенных пунктов Викторовка, Лебедевка, Леонидово, Казачья Локня, Малая Локня, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Никольский, Новоивановка, Свердликово и Плехово.

За сутки ВСУ потеряли в Курской области больше 300 бойцов, три танка, три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и пять минометов. За все время боевых действий на курском направлении противник лишился более 38 235 человек личного состава.

Ранее в этот же день блогер Юрий Подоляка заявил, что на курском направлении начался военный «движ», в регионе идут очень упорные бои. Он добавил, что масштаб операции в регионе ему неизвестен. Источник информации блогер также не уточнил.

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