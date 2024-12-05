Подполковник США Дэвис: госсекретарь Блинкен стал генсеком войны из-за Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен стал «генсеком войны», потому что он заинтересован только в продолжении конфликта на Украине. Об этом заявил подполковник американских Вооруженных сил (ВС) в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Вы слышали хоть одно слово о дипломатических шагах Блинкена? Нет. Вы услышали только то, что можно ожидать от настоящего генсека войны, — это слова о боеприпасах, оружии, военных поставках и отправке денег для продолжения украинского конфликта», — отметил эксперт.

По мнению Дэвиса, слова действующего госсекретаря США о тренировках Вооруженных сил Украины (ВСУ) западными инструкторами «не имеют смысла», так как это в любом случае «не поможет изменить для Киева ситуацию на боле боя и приведет к большим потерям среди украинских солдат».

Ранее Блинкен заявил, что Украине нужно будет принять «трудные решения» касательно новой мобилизации, но это является необходимостью. Кроме того, он анонсировал кредит в размере 50 миллиардов долларов, который Киев будет получать за счет замороженных российских активов в ближайшие недели.