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22:26, 5 декабря 2024Интернет и СМИ

На Западе рассказали о попытках Киева найти поддержку Трампа до его вступления в должность

NYT: Киев ищет поддержки Трампа до его вступления в должность на фоне истощения
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / Globallookpress.com

Киев ищет поддержки избранного президента США Дональда Трампа на фоне истощения сил и обострения ситуации на фронте еще до его вступления в должность в январе следующего года. Об этом рассказало западное издание The New York Times (NYT).

«Поскольку военные усилия Украины демонстрируют признаки истощения, а ее армия ежедневно сдает позиции, в стране существуют опасения, что период, предшествующий инаугурации Трампа 20 января, может оказаться чрезвычайно трудным для Киева», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что на этой неделе украинские чиновники прибыли с визитом в США, чтобы встретиться с членами команды избранного президента. Председатель Комитета по внешней политике украинского парламента Александр Мережко, планирующий посетить Вашингтон в декабре, назвал важным возможность встречи с людьми, близкими к Трампу.

В статье также указывается, что Киев опасается сокращения военной помощи после инаугурации нового главы Белого дома.

Ранее стало известно, что глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак встретился в США с представителями избранного президента. С американской стороны во встрече участвовали будущий помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Украине Кит Келлог. Команда американского политика выступила против членства Украины в НАТО.

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