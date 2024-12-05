Пассажирский самолет развернулся в небе из-за подозрительного запаха в салоне

Самолет United Airlines вернулся в аэропорт вылета из-за запаха гари в салоне

Самолет авиакомпании United Airlines развернулся в небе и вернулся в аэропорт вылета из-за подозрительного запаха в салоне. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла в среду, 4 декабря, на борту лайнера, летевшего из Ньюарка в Детройт, США. Вскоре после взлета экипаж почувствовал запах гари, поэтому пилоты решили вернуться в воздушную гавань.

После посадки всех пассажиров эвакуировали и доставили в терминал на автобусе. Никто из них не пострадал. Представители перевозчика извинились перед путешественниками и заявили, что они работают над тем, чтобы доставить их в пункт назначения как можно скорее. Причина возникновения запаха не раскрывается.

В октябре из-за странного запаха в салоне Boeing 737 сменил курс и вернулся в аэропорт вылета в Новой Зеландии. Одного из находившихся на борту членов экипажа отправили в больницу для медицинского обследования.