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14:01, 5 декабря 2024Путешествия

Пассажирский самолет развернулся в небе из-за подозрительного запаха в салоне

Самолет United Airlines вернулся в аэропорт вылета из-за запаха гари в салоне
Алина Черненко

Фото: Jana Glose / Globallookpress.com

Самолет авиакомпании United Airlines развернулся в небе и вернулся в аэропорт вылета из-за подозрительного запаха в салоне. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла в среду, 4 декабря, на борту лайнера, летевшего из Ньюарка в Детройт, США. Вскоре после взлета экипаж почувствовал запах гари, поэтому пилоты решили вернуться в воздушную гавань.

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После посадки всех пассажиров эвакуировали и доставили в терминал на автобусе. Никто из них не пострадал. Представители перевозчика извинились перед путешественниками и заявили, что они работают над тем, чтобы доставить их в пункт назначения как можно скорее. Причина возникновения запаха не раскрывается.

В октябре из-за странного запаха в салоне Boeing 737 сменил курс и вернулся в аэропорт вылета в Новой Зеландии. Одного из находившихся на борту членов экипажа отправили в больницу для медицинского обследования.

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