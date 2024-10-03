Бортпроводник оказался в больнице из-за странного запаха в салоне самолета

Бортпроводник Qantas оказался в больнице из-за странного запаха в самолете

Бортпроводник авиакомпании Qantas оказался в больнице из-за странного запаха в салоне самолета. Об этом сообщает Fox Business.

Уточняется, что в среду, 2 октября, воздушное судно вылетело из Сиднея и направлялось в Веллингтон, Новая Зеландия. Примерно через два часа полета Boeing 737 сменил курс и вернулся в аэропорт вылета. По данным издания, причиной этого стал «специфический» запах на борту.

«Самолет благополучно приземлился и будет проверен инженерами перед возвращением в эксплуатацию», — рассказал журналистам представитель перевозчика.

Он также отметил, что один из бортпроводников был доставлен в больницу для медицинского обследования, но не раскрыл его симптомы и состояние здоровья. Пассажиры и пилоты не пострадали.

В августе оба пилота и пятеро бортпроводников почувствовали себя плохо и угодили в больницу из-за странного запаха в салоне самолета Delta AirLines. Командир воздушного судна и второй пилот ощутили дискомфорт вскоре после взлета.

