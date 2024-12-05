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13:29, 5 декабря 2024Силовые структуры

Перед судом предстанет россиянин за призывы к экстремистской деятельности

В Бердянске осудят местного жителя за призывы к экстремистской деятельности
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Бердянске осудят местного жителя за призывы к экстремистской деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Запорожской области.

Мужчина обвиняется по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.

По данным следствия, 31-летний мужчина с июля по октябрь 2023 года на личной странице одной из социальных сетей осуществлял призыв к экстремистской деятельности. Он разместил комментарии, содержащие высказывания с призывом к насильственным действиям в отношении группы лиц, объединенных по принадлежности к народам Кавказа и Средней Азии.

В ходе расследования обвиняемый полностью признал вину и сотрудничал со следствием.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала россиянина за призывы к террористической деятельности.

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