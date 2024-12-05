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12:14, 5 декабря 2024Наука и техника

Первыми художниками оказались неандертальцы

Journal of Archaeological Science: первыми художниками оказались неандертальцы
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Nikola Solic / Reuters

Ученые из Университета Саутгемптона и их коллеги провели исследование, результаты которого поставили под сомнение традиционные представления о возникновении искусства. Они установили, что трафареты рук в испанской пещере Мальтравьесо имеют минимальный возраст 66 700 лет. Эти данные, опубликованные в журнале Journal of Archaeological Science: Reports, свидетельствуют о том, что первыми художниками могли быть неандертальцы, а не современные люди.

Трафареты рук, обнаруженные в пещере, являются одной из самых древних форм намеренно созданного визуального искусства. Исследователи проанализировали более 60 красных трафаретов, расположенных в различных залах пещеры, с использованием передового метода датирования U-серии. Этот метод позволил уточнить минимальный возраст корок карбоната кальция, покрывающих пигменты, что подтверждает их происхождение из среднего палеолита.

Метод датирования U-серии основан на измерении соотношения изотопов урана и тория в кальцитовых корках. Уран вымывается из почвы поверхностными водами, которые затем проникают в пещеры, где при испарении образуют карбонат кальция. В процессе происходит изолированное преобразование урана в торий, позволяющее определять возраст образований с высокой точностью. Исследователи взяли минимальные образцы карбоната, чтобы сохранить целостность произведений искусства.

Анализ 22 образцов из пещеры Мальтравьесо показал широкий диапазон минимального возраста корок: от голоцена до среднего палеолита. Самой древней корке, покрывающей трафарет руки в глубокой нише пещеры, 66 700 лет. Еще два образца показали минимальный возраст 55 240 и 46 600 лет. Эти данные указывают на то, что искусство возникло задолго до появления первых современных людей в регионе.

Ученые подчеркивают, что образование карбонатных корок зависит от локальных условий, таких как влажность, что может объяснить варьирующийся возраст отложений. Однако результаты анализа показывают, что традиция изготовления ручных трафаретов в Европе зародилась значительно раньше, чем в других регионах мира. Для сравнения: трафареты рук на индонезийском острове Сулавеси имеют минимальный возраст 39 900 лет.

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