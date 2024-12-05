Пленный офицер Кит рассказал, как им командовал младший сержант

Пленный офицер ВСУ Владимир Кит рассказал, как им командовал младший сержант. Об этом пишет РИА Новости.

Украинца насильно мобилизовали в августе прошлого года в городе Львов и отправили на Ровенский полигон. Там Владимиру сказали, что после прохождения двухмесячных офицерских курсов его не отправят на передовую.

«Я был командиром взвода, Младший лейтенант 141-й бригады, 452-го батальона, 2-й роты, 3-го взвода. Я не командовал… Делал за меня по штатке главный сержант взвода, в звании младший сержант», — уточнил Кит.

По его словам, у сослуживца «больше опыта было». Он также добавил, что основная его задача состояла в фиксации и подаче документов об ударах ВС РФ по позициям его взвода.

Ранее солдат ВСУ Сергей Стокоз рассказал, что командиры Вооруженных сил Украины пугали бойцов жестокостью российских военных, но это оказалось ложью. Он добавил, что его мобилизовали, несмотря на решение медкомиссии. Солдат ВСУ проходил военную подготовку всего пять дней.

До этого другой пленный рассказал, что командование украинской армии обманом забросило солдат Вооруженных сил Украины в Курскую область. По его словам, он вместе с сослуживцами сдался, когда на их позиции вышли российские десантники.