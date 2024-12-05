Плюс-сайз-модель Эшли Грэм вышла в свет в прозрачной юбке

Американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя манекенщица посетила церемонию, организованную британским советом моды British Fashion Council. Для выхода на красную дорожку знаменитость выбрала черное платье итальянского бренда Blumarine, оформленное корсетным облегающим верхом и прозрачной юбкой в пол. При этом она подобрала для своего образа туфли с длинными завязками, а в качестве украшений примерила сияющее колье и длинные серьги.

Визажисты сделали звезде макияж в нейтральных тонах. Стилисты, в свою очередь, уложили волосы в гладкий пучок.

В октябре сообщалось, что Эшли Грэм пришла на ужин в Париже в откровенном платье.