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15:25, 5 декабря 2024Бывший СССР

Порошенко заявил о готовности команды Трампа передать Украине летальное оружие

Порошенко: Уолтц подтвердил предоставление Киеву летального оружия при Трампе
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Allison Robbert / Pool / Reuters

США после вступления Дональда Трампа на пост президента передадут Киеву летальное оружие. Об этом заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Экс-глава Украины рассказал, что пообщался с будущим советником Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем. По его словам, встреча представителей Киева и Вашингтона была «обнадеживающей».

«Уолтц отметил факт предоставления Украине первого летального оружия при каденции Трампа», — подтвердил Порошенко готовность США.

Ранее стали известны детали переговоров команды Трампа и главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака. В их ходе представители Вашингтона выступили против членства республики в НАТО.

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