Премьер-министр Франции подаст прошение об отставке

BFMTV: премьер Франции Барнье подаст 5 декабря прошение об отставке

Премьер-министр Франции Мишель Барнье, предположительно, подаст прошение об отставке его правительства утром 5 декабря. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Уточняется, что процедура должна пройти в 10:00 (12:00 по московскому времени) в Елисейском дворце.

4 декабря в нижней палате парламента (Национальном собрании) Франции проголосовали за резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье. Правительство должно будет уйти в отставку впервые с 1962 года. Вотум недоверия кабинету министров поддержал 331 парламентарий.

Ранее стало известно о планах президента Франции Эммануэля Макрона в случае отставки правительства Мишеля Барнье из-за вотума недоверия оппозиции.