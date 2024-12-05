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01:20, 5 декабря 2024Мир

Премьер-министр Франции подаст прошение об отставке

BFMTV: премьер Франции Барнье подаст 5 декабря прошение об отставке
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Мишель Барнье

Мишель Барнье. Фото: Aurelien Morissard / XinHua

Премьер-министр Франции Мишель Барнье, предположительно, подаст прошение об отставке его правительства утром 5 декабря. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Уточняется, что процедура должна пройти в 10:00 (12:00 по московскому времени) в Елисейском дворце.

4 декабря в нижней палате парламента (Национальном собрании) Франции проголосовали за резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье. Правительство должно будет уйти в отставку впервые с 1962 года. Вотум недоверия кабинету министров поддержал 331 парламентарий.

Ранее стало известно о планах президента Франции Эммануэля Макрона в случае отставки правительства Мишеля Барнье из-за вотума недоверия оппозиции.

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