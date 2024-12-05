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18:31, 5 декабря 2024Культура

Прокуратура изъяла у контрабандистов гравюру начала XIX века

Найденная у контрабандистов гравюра XIX века стала собственностью государства
Андрей Шеньшаков

Фото: Telegram-канал Генпрокуратура России

Произведение искусства начала XIX века, которую изъяли у контрабандистов, обратили в собственность государства. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

В 2001 году в рамках дела о контрабанде культурных ценностей была изъята гравюра первой половины XIX века «Женщина за шелкопрядным станком». Все это время она хранилась в архиве Минкульта, эксперты которого признали, что произведение искусства имеет ценность и может быть предметом торгов на аукционах.

В итоге Прокуратура признала объект искусства бесхозяйным имуществом и обратила его в собственность России. Иск был удовлетворен.

Ранее стало известно, что ФБР вернуло еврейской семье картину художника Клода Моне, которую похитили нацисты в 1940 году.

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