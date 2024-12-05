Путин заявил о важности связи с семьей для эвакуированных из прифронтовой зоны детей

Путин заявил о важности связи с семьей для эвакуированных из зоны СВО детей

Президент России Владимир Путин заявил, что эвакуированные из прифронтовой зоны дети не должны терять связь с родными. Его слова передает РИА Новости.

«Важно, чтобы связь так не терялась с семьей», — сказал российский лидер, общаясь с волонтером, который рассказывал про помощь детям из зоны специальной военной операции (СВО). Последний подчеркивал, что «армия помогает». «То есть приходят родители на связь к нашей армии, им обеспечивают [связь] с детьми», — рассказывал волонтер.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на «арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В заявлении МУС говорится, что принятое решение якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины. Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва не признает юрисдикцию МУС.