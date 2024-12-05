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15:05, 5 декабря 2024Путешествия

Раскрыт срок запуска прямых рейсов еще в одну страну Ближнего Востока

Прямые рейсы в Саудовскую Аравию могут запустить в первом квартале 2025 года
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Saudi Press Agency / Reuters

Прямые рейсы в Саудовскую Аравию могут появиться уже в начале 2025 года. Срок запуска еще одного беспересадочного маршрута на Ближний Восток раскрыл ТАСС.

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев сообщил, что его ведомство ведет переговоры с Минтрансом. По его словам, задача запустить прямые перелеты из Москвы и Петербурга в арабскую страну стоит в первом квартале года.

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Кондратьев рассчитывает, что нововведение даст дополнительный приток туристов. «У нас уже рост без прямого авиасообщения с ними в восемь раз по сравнению с прошлым годом с точки зрения въезда», — отметил он.

За 10 месяцев текущего года поток иностранцев в Россию вырос почти на 50 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2023-го. Значительную часть приезжающих туристов составили жители Саудовской Аравии, Катара и Бахрейна.

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