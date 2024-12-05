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12:59, 5 декабря 2024Наука и техника

Раскрыта опасность фруктозы в пище

Nature: фруктоза в пище способствует росту раковых клеток
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jo Sonn / Unsplash

Ученые Вашингтонского университета в Сент-Луисе раскрыли опасность фрутозы, содержащейся в пище, которая, как оказалось, способствует росту опухолей в организме через преобразование в печени. Исследование, посвященное влиянию диетической фруктозы на развитие рака, опубликовано в журнале Nature.

Фруктоза не метаболизируется непосредственно раковыми клетками, как это происходит с глюкозой. Вместо этого печень перерабатывает фруктозу, преобразуя ее в липиды, которые затем становятся строительными блоками для клеточных мембран. Этот процесс поддерживает рост опухолевых клеток, обеспечивая их необходимыми веществами.

Исследователи использовали метаболомику — метод анализа малых молекул, чтобы отследить пути, которыми фруктоза влияет на организм. Они изучили движение веществ через ткани и клетки животных моделей, сравнивая изменения в метаболизме у животных, которых кормили пищей с высоким содержанием фруктозы.

Ученые обнаружили, что основным результатом метаболизма фруктозы в печени стало увеличение концентрации лизофосфатидилхолинов (LPC) в крови. Эти липиды легко транспортируются по организму и активно поглощаются опухолевыми клетками, которые используют их для роста и размножения.

Эксперименты показали, что рост опухолей у животных, получавших пищу с высоким содержанием фруктозы, в некоторых случаях ускорялся вдвое. При этом сами раковые клетки не могли эффективно метаболизировать фруктозу, если ее давали отдельно. Ускорение роста происходило исключительно благодаря преобразованию фруктозы в печени.

Авторы исследования подчеркнули, что отказ от продуктов с высоким содержанием фруктозы может стать важной профилактической мерой для пациентов с онкологическими заболеваниями. Они также предполагают возможность разработки лекарств, способных блокировать метаболические пути, задействованные в преобразовании фруктозы, что может открыть новые подходы к лечению рака.

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