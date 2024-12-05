Певица Рианна снялась в откровенном нижнем белье для рекламы Savage X Fenty

Барбадосская певица Рианна снялась в откровенном виде для рекламы новой коллекции нижнего белья собственного бренда Savage X Fenty. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя поп-исполнительница поделилась серией снимков, на которых предстала в сетчатом бюстгальтере, трусах с высокой посадкой и чулках бордово-коричневого цвета. При этом для своего образа она подобрала укороченное болеро с длинными рукавами и черные открытые туфли. Кроме того, звезда примерила корону с перьями.

Визажисты сделали артистке яркий макияж с акцентом на губы, нанеся на них нюдовую помаду. Стилисты, в свою очередь, предложили ей попозировать в парике с длинными прядями.

Ранее сообщалось, что Рианна посетила модную премию Fashion Awards 2024 и подверглась насмешкам в сети.

