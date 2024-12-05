Россиянам раскрыли места для отдыха в Турции за 30 тысяч рублей с человека

Tourdom.ru: туры в Турцию из Москвы предлагаются за 30 тысяч рублей с человека

Туры на Анталийское побережье Турции с вылетом из Москвы в ближайшие даты предлагаются дешевле 30 тысяч рублей с человека. Места для бюджетного отдыха раскрыло издание Tourdom.ru.

Так, шесть ночей в трехзвездочном отеле Kleopatra Aytur Apart Hotel в Аланье стоят 57,8 тысячи рублей за двоих с вылетом 11 декабря. При этом пакет не включает питание.

Тур в другую гостиницу категории «три звезды» в Аланье, Semt Luna Beach Hotel обойдется в 58,2 тысячи рублей за двоих с завтраками и ужинами. А в Кемере за 59,4 тысячи можно забронировать недельный отдых в Himeros Beach Hotel 3* без питания.

Есть и бюджетные предложения по системе «все включено». Например, неделя в четырехзвездочном Sette Serenity Hotel стоит 76,6 тысячи рублей на двоих (менее 40 тысяч на человека).

Ранее россиянам раскрыли подешевевшую для них страну Европы. Выяснилось, что стоимость билетов на Кипр снизилась на 5 процентов.