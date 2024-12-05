Россиянин выкрал четырехлетнего сына у матери и сбежал

Е1.ru: житель Екатеринбурга выкрал четырехлетнего сына у матери и сбежал с ним

Житель Екатеринбурга выкрал четырехлетнего сына у матери в Калининграде и сбежал с ним на Урал. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

По сведениям издания, россиянин с ребенком скрывался и ни с кем не общался. Сотрудникам силовых структур удалось найти мужчину в Академическом районе.

Мать мальчика попросили заранее прилететь в город. Она вместе с приставами отправилась в квартиру к бывшему мужу.

«Сначала дверь сотрудникам никто не открывал. Но судебные приставы были настойчивы. Отец-должник открыл дверь, ребенок спал», — пояснили в свердловском управлении Федеральной службы судебных приставов.

Мать с малышом вернулись в Калининград. Родители пообещали найти взаимопонимание в общении друг с другом ради сына.

Ранее сообщалось, что в Бурятии полиция задержала мужчину, который пытался украсть девочку.