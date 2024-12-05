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11:27, 5 декабря 2024Силовые структуры

Российская полиция начала поиск Деда Мороза-контрабандиста за мешок с валютой

В Петербурге полицейские начали поиск Деда Мороза-контрабандиста
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции начали поиск Деда Мороза-контрабандиста за мешок с валютой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

По данным ведомства, житель Санкт-Петербурга пытался отправить почтой новогодний мешок. В декларации была заявлена одежда. Но при сканировании посылки были найдены три пачки денег на сумму 18 тысяч евро, четыре пары серебряных серег, брошь и 16 пачек с таблетками. Найденные препараты относятся к группе тироидных, все товары направлены на экспертизу.

Ранее сообщалось, что российская пенсионерка пришла в аэропорт за посылкой из Таиланда и была задержана.

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