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03:37, 5 декабря 2024Россия

Российские военные сорвали прорыв ВСУ под Суджей

Двое российских пограничников ценой своих жизней сорвали прорыв ВСУ под Суджей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Двое российских пограничников из Псковской области ценой своих жизней сорвали прорыв Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Суджей. Об этом сообщает RT со ссылкой на брата одного из бойцов.

«Они погибли героически — насмерть стояли, обороняя кусок границы у Олешни. Они всегда, еще со школьных лет, были такими — смелыми, бесстрашными, отзывчивыми», — сообщил собеседник RT.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России за сутки ударили по восьми украинским бригадам в Курской области. Отмечается, что под атаки попали четыре механизированные, три десантно-штурмовые, танковая бригады, а также две бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

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