Российские власти согласовали условия снятия запрета на фирмы-«матрешки»

РБК: Минюст РФ доработал законопроект о снятии запрета на фирмы-«матрешки»

Министерство юстиции (Минюст) РФ доработал законопроект, отменяющий запрет на создание в России так называемых фирм-«матрешек». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Как отмечается, принять вышеуказанный законопроект планируется в марте следующего года. Он подразумевает внесение поправки к российскому корпоративному законодательству. Под фирмами-«матрешками» подразумеваются структура владения типа «общество A владеет 100 процентами общества B, которое владеет 100 процентами общества C» и т.д.

Первоначально запрет на корпоративные «матрешки» был введен в закон об акционерных обществах в 1995 году. При этом в запрете подобных структур уже есть исключения для государственных активов. Основное отличие новой редакции законопроекта состоит в исключении предлагавшейся нормы о солидарной субсидиарной ответственности холдинга по обязательствам «дочек» в цепочке «матрешек».

Суть этого механизма заключалась в следующем: если бы общество С не имело бы возможности исполнить свои обязательства, то за них отвечало бы общество В. В случае неплатежеспособности В за обязательства С отвечало бы А. При этом, как пояснил управляющий партнер юридической фирмы BBNP Максим Барашев, у кредитора было бы право выбрать, с кого в итоге взыскивать долговые обязательства общества С — только с А или В, или обоих обществ вместе.

В то же время против исключения нормы о солидарной ответственности холдинга по обязательствам «дочек» в цепочке «матрешек», как отмечается, выступил Центробанк (ЦБ). В регуляторе считают, что в законопроект необходимо включить пункт о безусловной ответственности вышестоящих хозяйственных обществ по долговым обязательствам нижестоящих.

Инициатива полностью упразднить запрет на частные фирмы-«матрешки» изначально принадлежала Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП). Его глава Александр Шохин утверждал, что подобная мера упростила бы структурирование отечественного бизнеса в условиях условиях санкционного давления со стороны западных стран. Он счел «дискриминацией» тот факт, что из-под запрета на «матрешки» не выводят частный бизнес, регионы и муниципальные образования.