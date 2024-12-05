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10:36, 5 декабря 2024Силовые структуры

Российский полицейский попытался разнять драку и получил удар шилом в живот и ухо

В Дагестане полицейский попытался разнять драку и получил удар шилом в живот
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Дагестане сержант полиции попытался разнять драку и получил удар шилом в живот и ухо. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, ЧП произошло в Дербентском районе. Полицейский возвращался с наряда домой и увидел толпу. Он вышел из машины узнать, что происходит. Оказалось, что толпа смотрела на то, как двое нетрезвых мужчин дерутся. Правоохранитель вмешался и несколько раз сказал дебоширам разойтись. Однако один из мужчин выхватил шило и напал на силовика. Полицейский получил царапины живота, плеча и уха.

Нападавшего задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело, он уже оштрафован на 50 тысяч рублей.

Ранее в Приморском крае суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на полицейских.

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