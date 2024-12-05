Российский посол рассказал о поддержке британцами дружбы между Лондоном и Москвой

Посол Келин: многие британцы выступают за дружбу между Лондоном и Москвой

Многие британцы выступают за нормализацию и возобновление дружеских отношений между Россией и Великобританией, однако Лондон продолжает сохранять враждебный настрой. Об этом заявил российский посол Андрей Келин, передает РИА Новости.

По его словам, официальные заявления британского премьер-министра, главы МИД носят враждебный характер. Однако Келин также получает от различных слоев британского общества много подбадривающих сигналов.

В то же время руководитель российской дипмиссии отметил, что говорить о возможном улучшении отношений между Россией и Западом пока нельзя, поскольку антироссийская политика продолжается. Келин упомянул, что высказывания министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми о необходимости продолжения поставок оружия Украине свидетельствуют о том, что министр не понимает истинное положение вещей.

Ранее начальник штаба обороны Британии Тони Радакин заявил, что мир вступает в новую эпоху, которая характеризуется распространением ядерных угроз. По его словам, новая ядерная эпоха отличается многочисленными дилеммами, распространением ядерных технологий и «почти полным отсутствием архитектур безопасности, которые были раньше».