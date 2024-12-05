Канцлер ФРГ Шольц назвал отказ от диалога с Путиным признаком слабости

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что отсутствие диалога с президентом России Владимиром Путиным было бы глупостью и слабостью для Европейского союза (ЕС) и ФРГ. Об этом сообщает Reuters.

«Все знают, что было бы абсурдом и признаком невероятной политической слабости, если бы мы в Германии и Европе просто ждали бы, пока такие телефонные разговоры ведет кто-то другой, а мы бы просто комментировали новости из телевизора», — заявил он.

Ранее Шольц оставил президенту России Владимиру Путину послание из Киева, которое касается Украины. Он подчеркнул, что военная, экономическая и политическая поддержка Киева со стороны Берлина не ослабеет.

2 декабря Шольц впервые за 2,5 года прибыл в Киев, чтобы провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он также сообщил, что Германия выделит Украине вооружения на сумму 650 миллионов евро.